За полчаса — более 56 млн запросов: ГУР успешно отразило кибератаку на портал о санкциях против РФ

ГУР успешно отразило кибератаку на портал о санкциях против РФ

Реклама

ГУР МО Украины успешно отразило кибератаку на главный портал о спонсорах и соучастниках агрессии, а также санкции против РФ War&Sanctions. Объемы задействованных ресурсов свидетельствуют о масштабной операции, направленной на выведение его из строя.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Враг за полчаса осуществил более 56 млн запросов — около 40 тыс. ежесекундно. Для этого использовали более 3700 виртуальных машин, размещенных в более чем 10 странах, в том числе в России и Китае.

Реклама

«Благодаря высоким стандартам безопасности и профессионализма команды ГУР МО Украины, российские спецслужбы не достигли поставленной цели. Портал не потерял никаких данных, а его инфраструктура не получила повреждений», — заявили в ГУР.

Такие масштабные организованные действия свидетельствуют об эффективности портала как инструмента противодействия агрессору. Но все усилия российских спецслужб напрасны.

Напомним, ранее была осуществлена мощная Ddos-атака на российский банк. Пользователи жаловались, что не могли воспользоваться сервисами или увидеть свои карты.

Читайте также: