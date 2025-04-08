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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
383
Время на прочтение
1 мин

За полчаса — более 56 млн запросов: ГУР успешно отразило кибератаку на портал о санкциях против РФ

7 апреля российские спецслужбы совершили мощную DDoS-атаку на портал War&Sanctions.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
ГУР

ГУР успешно отразило кибератаку на портал о санкциях против РФ

ГУР МО Украины успешно отразило кибератаку на главный портал о спонсорах и соучастниках агрессии, а также санкции против РФ War&Sanctions. Объемы задействованных ресурсов свидетельствуют о масштабной операции, направленной на выведение его из строя.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Враг за полчаса осуществил более 56 млн запросов — около 40 тыс. ежесекундно. Для этого использовали более 3700 виртуальных машин, размещенных в более чем 10 странах, в том числе в России и Китае.

«Благодаря высоким стандартам безопасности и профессионализма команды ГУР МО Украины, российские спецслужбы не достигли поставленной цели. Портал не потерял никаких данных, а его инфраструктура не получила повреждений», — заявили в ГУР.

Такие масштабные организованные действия свидетельствуют об эффективности портала как инструмента противодействия агрессору. Но все усилия российских спецслужб напрасны.

Напомним, ранее была осуществлена мощная Ddos-атака на российский банк. Пользователи жаловались, что не могли воспользоваться сервисами или увидеть свои карты.

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Дата публикации
Количество просмотров
383
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