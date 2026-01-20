- Дата публикации
«За полчаса не чувствуешь рук и ног». Энергетики ДТЭК рассказали о ремонтах в морозы
В результате морозов и масштабов разрушений вследствие вражеских обстрелов энергетикам ДТЭК приходится кое-где работать круглосуточно, чтобы возвращать людям свет.
Об этом свидетельствует видеорепортаж.
«У нас бывает такое, что мы сутками работаем, бывает такое, что полдвенадцатого приезжаем, ночью, два-три», - сказал мастер кабельной бригады бутанского РЭС Александр Сторожко.
Энергетики рассказывают, что морозы очень усложняют работу, потому что физически невозможно долго находиться на открытом воздухе и чинить оборудование.
«Несколько часов нужно потратить только, чтобы добраться из поврежденного кабеля, дальше ремонтные работы. И все это в условиях, когда на улице даже через полчаса уже не чувствуешь ни рук, ни ног», - объяснили энергетики.
В то же время они размещают возле мест ремонта свой спецавтомобиль, чтобы иметь возможность погреться и затем оперативно вернуться к работе.
Ранее кейтеринговая компания Box Catering начала снабжать аварийно-ремонтные бригады ДТЭК обедами.