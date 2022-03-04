За последнюю неделю на президента Зеленского было как минимум три попытки покушения — The Times

За последнюю неделю на президента Зеленского было как минимум три попытки покушения — The Times

На убийство украинского президента было отправлено две разные группировки.

The Times сообщает, что за последнюю неделю на президента Зеленского было как минимум три попытки покушения.

На убийство украинского президента были отправлены две разные группировки – наемники прокремлевской группировки Вагнера и чеченский спецназ.

Каждый раз покушения срывались благодаря сотрудникам российского ФСБ, выступающим против войны с Украиной, пишет издание.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: