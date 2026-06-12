За превышение скорости будут наказывать по-новому: в Украине намерены ужесточить ответственность для водителей

Патрульная полиция / © Shutterstock

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В Украине намерены изменить подход к безопасности на дорогах. Правительство и Министерство внутренних дел призывают депутатов Верховной Рады незамедлительно поддержать ужесточение штрафов за превышение скорости.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко и глава МВД Игорь Клименко высказались на заседании парламента 12 июня.

Глава правительства призвала народных депутатов поддержать инициативу по ужесточению ответственности для водителей, регулярно превышающих скорость. Она также подчеркнула необходимость расширения сети камер автоматической фиксации нарушений на дорогах.

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«Для нас крайне важно, чтобы народные депутаты поддержали ужесточение штрафов для тех водителей, которые систематически превышают скорость. И эти штрафы должны быть обязательно выше, чем сегодня. С нашей стороны — это также необходимость увеличить количество камер на дорогах. Но я очень прошу народных депутатов, вы видите все последние случаи, это уже системные вещи, которые требуют системных решений. Давайте вместе еще раз посмотрим на эти предложенные законодательные инициативы народных депутатов и правительственников, чтобы усилить их и вынести в зал на ближайшее заседание», — высказалась Свириденко.

Такую позицию поддержал Клименко. По его словам, совместно с правительством и представителями парламентского комитета по правоохранительной деятельности уже разработан проект поправок, предусматривающий более суровое наказание за превышение скорости.

«Да, я тоже разделяю обеспокоенность каждого гражданина нашей страны по поводу того, что происходит на дорогах. В то же время Министерство внутренних дел совместно с правительством и народными депутатами правоохранительного комитета на сегодняшний день подготовило проект закона об ужесточении ответственности за превышение скорости на дорогах. Поэтому, продолжая и поддерживая премьер-министра, я за то, чтобы эта ответственность была увеличена. Это во-первых. Ну и во-вторых, конечно, мы надеемся, что народные депутаты в соответствии с регламентом в ближайшее время рассмотрят наши предложения», — рассказал министр.

Напомним, накануне Свириденко сообщила, что в Украине готовятся изменения, направленные на повышение безопасности на дорогах: штрафы за превышение скорости планируется сделать дифференцированными, а ответственность для систематических нарушителей — ужесточить. По данным правительства, в прошлом году тысячи водителей превышали скорость десятки раз. Также планируется увеличить количество камер автофиксации до более чем 410 и урегулировать использование электросамокатов, количество ДТП с участием которых существенно возросло в 2026 году.

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Вопрос о необходимости ужесточения штрафов подняли после громкого ДТП со смертельным исходом на Караваевых дачах в Киеве: водитель на высокой скорости врезался на своей машине в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека. Этот водитель оказался системным нарушителем: на его счету 39 нарушений ПДД, в основном за превышение скорости, и четыре аварии, две из которых произошли в этом году.

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