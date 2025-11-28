ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

За проблемный счетчик воды начислят штраф: на какую деталь нужно обратить внимание

На счетчике обязательно должна быть пломба, потому что если она сорвана, на потребителя могут наложить штраф.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Счетчики воды

Счетчики воды / © pixabay.com

Счетчик воды должен работать исправно и обязательно быть опломбированным. Пломба подтверждает, что прибор не был поврежден и никто не вмешивался в его работу. Это важный показатель, свидетельствующий о правильном использовании средства учета воды.

Об этом пишет Радио ТРЭК.

Если пломба сорвана, на потребителя могут наложить штраф: от 1700 до 3400 грн для физических лиц и от 8500 до 17 000 грн для компаний.

Размер штрафа зависит от того, случайно или намеренно сняли пломбу.

Если пломбу сорвали случайно, нужно сразу сообщить водоканалу, зафиксировать показатели счетчика и составить заявление.

После проверки водоканал установит новую пломбу и выдаст акт, подтверждающий исправность прибора.

Раньше мы писали о том, как правильно снимать показатели счетчика воды.

Дата публикации
Количество просмотров
177
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie