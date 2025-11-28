За проблемный счетчик воды начислят штраф: на какую деталь нужно обратить внимание

Счетчики воды / © pixabay.com

Счетчик воды должен работать исправно и обязательно быть опломбированным. Пломба подтверждает, что прибор не был поврежден и никто не вмешивался в его работу. Это важный показатель, свидетельствующий о правильном использовании средства учета воды.

Если пломба сорвана, на потребителя могут наложить штраф: от 1700 до 3400 грн для физических лиц и от 8500 до 17 000 грн для компаний.

Размер штрафа зависит от того, случайно или намеренно сняли пломбу.

Если пломбу сорвали случайно, нужно сразу сообщить водоканалу, зафиксировать показатели счетчика и составить заявление.

После проверки водоканал установит новую пломбу и выдаст акт, подтверждающий исправность прибора.

