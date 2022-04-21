За прошедшие сутки четырем автобусам удалось выехать из Мариуполя: 21 апреля эвакуация продолжится — Верещук

За прошедшие сутки четырем автобусам удалось выехать из Мариуполя: 21 апреля эвакуация продолжится — Верещук

В среду, 20 апреля, гуманитарным коридором из Мариуполя удалось уехать четырём эвакуационным автобусам. Сегодня, 21 апреля, эвакуация из города продолжится.

Эвакуированные вчера люди заночевали в Бердянске и сейчас направляются в Васильевку, откуда и в Запорожье.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, сегодня, 21 апреля, продолжится эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя.

"Посадка в автобусы на бульваре Шевченко, на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14:00. Безопасная ситуация сложная. Могут быть перемены. Прошу следить за официальными сообщениями", — подчеркнула Верещук.

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