За прошедшие сутки из Украины выехали 45 тысяч человек: на каких границах сегодня самые большие очереди

Из Украины за сутки выехало на 8 тысяч человек больше, чем вернулись из-за границы.

За сутки 24 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 82 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали почти 45 тысяч человек. Более 26 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину вернулись более 37 тысяч человек, 34 тысячи из них – граждани Украины.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 24 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Рава-Русская" — 0 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

Венгрия:

"Тиса" — 15 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

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