За прошедшие сутки в двух областях на воде погибло пять человек, среди них и подросток

За прошедшие сутки в двух областях на воде погибло пять человек, среди них и подросток

Спасатели сообщили, что причины всех случаев выясняются.

За прошедшие сутки на воде произошло 5 несчастных случаев — в Кировоградской области погибли два человека, в том числе и подросток, в Донецкой — три человека.

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Об этом сообщает ГСЧС.

Кировоградская область

Так, 26 июня в реке Большая Высь с. Вукитичево Надлацкой ОТГ спасатели изъяли на берег тело мужчины. Личность погибшего устанавливается. 27 июня в 6:20 поступило сообщение о необходимости изъятия тела подростка 2003 г.р. из пруда возле с. Суходильци. Спасатели г. Долинская изъяли тело парня.

Отмечается, что обстоятельства обоих событий выясняются.

Донецкая область

26 июня в 14:28 в Главное управление поступила информация о несчастном случае, который произошел возле пляжа "Ибица" на Голубых озерах, в г. Лиман Краматорского района. Сотрудники коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы с помощью водолазного оборудования обнаружили, доставили на берег и передали сотрудникам Национальной полиции тело мужчины 1984 года рождения.

Очередное сообщение поступило в 14:40. На побережье Азовского моря на пляже возле кафе "Сад", расположенного в г. Мариуполь, было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения. Сотрудники скорой медицинской помощи по прибытию к месту происшествия констатировали смерть мужчины.

В 19:24 26 июня поступило еще одно сообщение о несчастном случае, который произошел в г. Краматорск. Из р. Маячка спасателями с помощью пожарного багра было извлечено на берег и передано сотрудникам Национальной полиции тело мужчины, анкетные данные которого устанавливаются.

Напомним, в минувшие выходные в Бучанском районе Киевской области во время отдыха на Киевском море погибли отец и его две маленькие дочери. Их на матрасе унесло от берега.

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