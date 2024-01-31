За прошедшие сутки в Сумской области раздалось 286 взрывов

Для обстрелов захватчики используют наземную и авиационную технику, а также БПЛА.

Российские захватчики в течение 30 января совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате чего было зафиксировано 286 взрывов.

Также читайте Мэр Харькова рассказал о последствиях атаки ударных БпЛА

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В сообщении указывается, что обстрелы подверглись Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Шалыгинской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Свеской, Дружбовской, Середино-Будской общин.

Великописаревская община: враг бил из минометов (30 взрывов), гранатометов (СПГ) (3 взрыва), артиллерии (6 взрывов) и осуществил ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета (4 взрыва)

Краснопольское общество: совершены артиллерийские обстрелы (35 взрывов), обстрелы из минометов (18 взрывов).

Белопольское общество: зафиксированы артиллерийский обстрел (9 взрывов), обстрелы БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва), РСЗО (35 взрывов) и минометные обстрелы (27 взрывов).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (САУ) (27 взрывов), РСЗО (10 взрывов) и минометов (8 взрывов). Также врагом применен обстрел БпЛА («дрон-камикадзе» типа «Ланцет»).

Шалыгинская община: были обстрелы из РСЗО (25 взрывов), минометов (7 взрывов) и стрелкового оружия.

Эсманьская община: 12 мин сбросил враг на территорию общины.

Середино-будская община: совершены минометные обстрелы (8 взрывов).

Зноб-Новгородская община: зафиксировано 3 минометных взрыва.

Дружбовская община: был минометный обстрел (3 взрыва).

Юношеское общество: россияне ударили из артиллерии (САУ) (8 взрывов).

Свеское общество: совершен артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия обстреляла Зноб-Новгородскую общину в Сумской области. В результате удара двое мужчин и одна женщина погибли.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Черниговщине россияне обстреляли гражданский автомобиль.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.