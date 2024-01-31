За прошедшие сутки в Сумской области раздалось 286 взрывов

Для обстрелов захватчики используют наземную и авиационную технику, а также БПЛА.
Российские захватчики в течение 30 января совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате чего было зафиксировано 286 взрывов.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В сообщении указывается, что обстрелы подверглись Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Шалыгинской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Свеской, Дружбовской, Середино-Будской общин.
- Великописаревская община: враг бил из минометов (30 взрывов), гранатометов (СПГ) (3 взрыва), артиллерии (6 взрывов) и осуществил ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета (4 взрыва)
- Краснопольское общество: совершены артиллерийские обстрелы (35 взрывов), обстрелы из минометов (18 взрывов).
- Белопольское общество: зафиксированы артиллерийский обстрел (9 взрывов), обстрелы БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва), РСЗО (35 взрывов) и минометные обстрелы (27 взрывов).
- Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (САУ) (27 взрывов), РСЗО (10 взрывов) и минометов (8 взрывов). Также врагом применен обстрел БпЛА («дрон-камикадзе» типа «Ланцет»).
- Шалыгинская община: были обстрелы из РСЗО (25 взрывов), минометов (7 взрывов) и стрелкового оружия.
- Эсманьская община: 12 мин сбросил враг на территорию общины.
- Середино-будская община: совершены минометные обстрелы (8 взрывов).
- Зноб-Новгородская община: зафиксировано 3 минометных взрыва.
- Дружбовская община: был минометный обстрел (3 взрыва).
- Юношеское общество: россияне ударили из артиллерии (САУ) (8 взрывов).
- Свеское общество: совершен артиллерийский обстрел (3 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что российская армия обстреляла Зноб-Новгородскую общину в Сумской области. В результате удара двое мужчин и одна женщина погибли.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Черниговщине россияне обстреляли гражданский автомобиль.
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