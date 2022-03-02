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За пять дней больше, чем через два года: сравнение потерь РФ в Украине и в чеченских войнах (инфографика)

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За пять дней больше, чем через два года: сравнение потерь РФ в Украине и в чеченских войнах (инфографика)

Министерство обороны Украины

Во время двух чеченских войн РФ потеряла 12 467 военных, тогда как в Украине за несколько дней — уже почти 6 тыс.

За пять дней войны против Украины потери России в живой силе уже превысили число убитых и раненых во время первой чеченской войны, длившейся в 1994-1996 годах.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Так, от 23 февраля, по состоянию на 1 марта РФ потеряла в Украине 5710 военных (в информации данные за 28 февраля — 5300 человек. — Ред.).

Во время первой российско-чеченской войны (1994-1996 годы) потери России насчитывали 5042 военных. Таким образом, оккупанты за пять дней войны в Украине потеряли уже больше, чем за два года в Чечне.

Во второй чеченской (1999-2000 годы) за более года активных боевых действий армия РФ потеряла 7425 человек.

© facebook.com/Сухопутные войска Украины
facebook.com/Сухопутные войска Украины

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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