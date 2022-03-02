За пять дней больше, чем через два года: сравнение потерь РФ в Украине и в чеченских войнах (инфографика)

За пять дней больше, чем через два года: сравнение потерь РФ в Украине и в чеченских войнах (инфографика)

Во время двух чеченских войн РФ потеряла 12 467 военных, тогда как в Украине за несколько дней — уже почти 6 тыс.

За пять дней войны против Украины потери России в живой силе уже превысили число убитых и раненых во время первой чеченской войны, длившейся в 1994-1996 годах.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Так, от 23 февраля, по состоянию на 1 марта РФ потеряла в Украине 5710 военных (в информации данные за 28 февраля — 5300 человек. — Ред.).

Во время первой российско-чеченской войны (1994-1996 годы) потери России насчитывали 5042 военных. Таким образом, оккупанты за пять дней войны в Украине потеряли уже больше, чем за два года в Чечне.

Во второй чеченской (1999-2000 годы) за более года активных боевых действий армия РФ потеряла 7425 человек.