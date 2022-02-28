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За пять дней войны Россия выпустила около 180 ракет "Искандер"

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Многие запуски были совершены с территории Беларуси.

С начала вторжения на территорию Украины, 24 февраля, Россия применила около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер".

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Только за минувшие сутки, 27 февраля, российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов (до 30 ракет) и четыре авиационных удара. Все авиаудары были преимущественно с воздушного пространства Республики Беларусь.

В Генштабе отмечают, что воздушно-космические силы ВС России находятся на дежурстве в воздушном пространстве Беларуси. Аэродромную сеть этой страны использует Россия для перевозки личного состава и грузов.

"Существует высокая вероятность применения вооруженных сил Республики Беларусь", сообщили в ВСУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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