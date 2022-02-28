За пять дней войны Россия выпустила около 180 ракет "Искандер"

За пять дней войны Россия выпустила около 180 ракет "Искандер"

Многие запуски были совершены с территории Беларуси.

С начала вторжения на территорию Украины, 24 февраля, Россия применила около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер".

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Только за минувшие сутки, 27 февраля, российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов (до 30 ракет) и четыре авиационных удара. Все авиаудары были преимущественно с воздушного пространства Республики Беларусь.

В Генштабе отмечают, что воздушно-космические силы ВС России находятся на дежурстве в воздушном пространстве Беларуси. Аэродромную сеть этой страны использует Россия для перевозки личного состава и грузов.



"Существует высокая вероятность применения вооруженных сил Республики Беларусь", сообщили в ВСУ.