За ребенка €70 тысяч: женщина продавала украинских младенцев за границу

Торговля людьми и суррогатное материнство: Разысканную в Германии фигурантку схемы арестовали / © Национальная полиция Украины

Из Германии экстрадировали участницу преступной группы, которая под прикрытием суррогатного материнства продавала украинских младенцев за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции и Киевской городской прокуратуры.

Масштабную преступную схему полицейские Киева разоблачили в августе 2023 года. Тогда правоохранители разоблачили двух владельцев частных клиник в Киеве и Харькове. Владельцы клиник подыскивали женщин в тяжелом материальном положении и предлагали за деньги родить детей от иностранных доноров под прикрытием суррогатного материнства.

В свидетельстве о рождении младенцев указывали отцом иностранца-заказчика. В дальнейшем это давало иностранцу законные основания вывезти ребенка за границу.

Такая «услуга» для иностранца стоила до 70 тысяч евро за ребенка. Зато роженицам обещали 12 тысяч евро, но в большинстве случаев их не выплачивали.

В «бизнес» были привлечены 12 человек, среди которых: переводчики, адвокаты, медицинские работники и менеджеры. Часть участников уже осуждена.

Полицейские разыскали одну из участниц группировки на территории Германии и экстрадировали ее в Украину. 50-летняя фигурантка подыскивала женщин для участия в программе суррогатного материнства, контролировала ход беременности и заставляла потерпевших соблюдать строгую конспирацию, чтобы скрывать незаконную сделку.

Полицейские сообщили женщине о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 28 — совершение уголовного правонарушения организованной группой лиц, ч. 3 ст. 149 — торговля людьми и ч. 2 ст. 255 — создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. За участие в организованной преступной схеме ей грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

