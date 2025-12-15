- Дата публикации
За ребенка €70 тысяч: женщина продавала украинских младенцев за границу
Из Германии экстрадирована ключевая фигурантка схемы, зарабатывавшая на суррогатном материнстве.
Из Германии экстрадировали участницу преступной группы, которая под прикрытием суррогатного материнства продавала украинских младенцев за границу.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции и Киевской городской прокуратуры.
Масштабную преступную схему полицейские Киева разоблачили в августе 2023 года. Тогда правоохранители разоблачили двух владельцев частных клиник в Киеве и Харькове. Владельцы клиник подыскивали женщин в тяжелом материальном положении и предлагали за деньги родить детей от иностранных доноров под прикрытием суррогатного материнства.
В свидетельстве о рождении младенцев указывали отцом иностранца-заказчика. В дальнейшем это давало иностранцу законные основания вывезти ребенка за границу.
Такая «услуга» для иностранца стоила до 70 тысяч евро за ребенка. Зато роженицам обещали 12 тысяч евро, но в большинстве случаев их не выплачивали.
В «бизнес» были привлечены 12 человек, среди которых: переводчики, адвокаты, медицинские работники и менеджеры. Часть участников уже осуждена.
Полицейские разыскали одну из участниц группировки на территории Германии и экстрадировали ее в Украину. 50-летняя фигурантка подыскивала женщин для участия в программе суррогатного материнства, контролировала ход беременности и заставляла потерпевших соблюдать строгую конспирацию, чтобы скрывать незаконную сделку.
Полицейские сообщили женщине о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 28 — совершение уголовного правонарушения организованной группой лиц, ч. 3 ст. 149 — торговля людьми и ч. 2 ст. 255 — создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.
В настоящее время подозреваемая находится под стражей. За участие в организованной преступной схеме ей грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.
