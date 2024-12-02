"За границей мы – второй сорт": Герой Украины об отношении к украинцам в мире

За границей уважают только богатых украинцы, к остальным нашим соотечественникам у местных – несколько пренебрежительное отношение.

Такое мнение высказал украинский партизан на оккупированной Луганщине в 2014-2015 годах, бывший узник Кремля, который в российском плену потерял обе руки и зрение, Герой Украины Владимир Жемчугов. Своими мыслями он поделился в Facebook после посещения Польши.

"Мы ехали в знакомом для нас вагоне типа Интерсити, но в Польше продаются на него еще и стоячие места. В воскресенье студенты забили все уголки вагона, стоя и на проходе сидя. Я увидел, что действительно украинцев очень много двигалось поездами через Польшу и дальше. 20-25% всех вагонов заняты нами (украинцами – Ред.)", – пишет Жемчугов.

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У Владимира создалось впечатление, что польское общество устало от украинцев. По его словам, молодежь еще реагирует нормально, а люди среднего и старшего возраста – более негативно.

"По взглядам и жестам видно пренебрежение... Увидел сам открытое пренебрежение к украинцам. Один поляк-сосед показательно наговаривал громко кому-то голосовые смс с высказываниями, как ему надоели эти "к*рвы украинцы", которые всюду – билет свободно не приобрести и еще и говорят по-русски", – рассказывает бывший узник Кремля.

Жемчугов признался, что в польском поезде почувствовал себя человеком "второго сорта".

"Видимо почти третьего, потому что, не стесняясь, сосед-поляк в подпитии вслух высказывал по телефону оскорбления украинцев. Я в жизни уже это проходил, потому что 20 лет путешествую по миру. А вот другим украинцам – это интересный урок, чтобы понять, что в своей стране мы – хозяева, а за границей мы – второй сорт. Только такими примерами можно научить молодежь любить Украину. В Польше и во всех других странах уважают украинцев только с деньгами", – рассуждает Владимир Жемчугов.

В комментариях под постом мнения украинцев разделились. Одни поддержали точку зрения Владимира.

Другие – не соглашаются.

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