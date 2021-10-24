За рулем мог быть 15-летний подросток: полиция Херсонщины рассказала подробности смертельного ДТП (фото)

За рулем мог быть 15-летний подросток: полиция Херсонщины рассказала подробности смертельного ДТП (фото)

От удара пассажиры внедорожника погибли на месте.

В Херсонской области, где водитель внедорожника "влетел" на высокой скорости в дерево, за рулем мог быть 15-летний парень. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Об этом сообщает полиция области.

Установлено, что авария произошла на автодороге между с. Давыдов Брод и с. Малая Александровка Бериславского района. Предварительно полицейские говорят, что за рулем Volkswagen Touareg находился 15-летний житель пгт Великая Александровка.

Также в салоне автомобиля ехали односельчане руководителя возрасте 15 и 20 лет, а также 21-летний житель с. Новая Калуга. Все они погибли на месте ДТП.

Еще двое пассажиров этого же автомобиля — получили травмы различной степени тяжести. 17-летних пострадавших госпитализировали в Великоалександровскую центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

Событие квалифицируется по ч.3 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, во Львовской области ВАЗ сбил насмерть велосипедиста.

Ранее в Николаеве избегая столкновения, водитель микроавтобуса врезался в Volkswagen Passat. От удара легковушку отбросило на припаркованный Nissan, а микроавтобус врезался в дерево.

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