"За щеку только взяли": российские военные сами опровергают фейк о "захвате" Рубежного

"За щеку только взяли": российские военные сами опровергают фейк о "захвате" Рубежного

Кафиры сами опровергают ложную информацию, будто захват ими Рубежного.

Российские военные сами опровергают фейк о захвате ими города Рубежное, что в Северодонецком районе Луганской области.

Служба безопасности Украины перехватила разговор захватчика с его товарищем, которому он рассказал, как все происходит на самом деле.

"За щеку только взяли. Я же тебе говорю, ни*уя не взяли. Здесь кричат: "Вперед-вперед", а идти некому вперед. Мне тоже рассказывали, что, по "телеку" передавали, что Рубежное взяли. Х*й кто там брал что! На месте стоим", – рассказывает российский оккупант, пытающийся продвинуться в Луганской области.

Также он рассказал, что даже "элитные" подразделения России изрядно страдают от украинских защитников: "Здесь вот и спецназ российский приезжали… Так что пи*ды получили немного прошлой ночью".

Также, по словам оккупантов, "кадыровцам" также украинские военные "насыпали перца". Поэтому вместо боевых действий они "взяли под себя" вывоз украденного в Украине имущества: "Чечены п*зды получили и больше никуда не ходят… Занимаются "эакуацией": сюда фуры с колбасой гонят, а обратно – фуры с золотом. Типа "гуманитарку" сюда, а отсюда награбленное тянут", — недовольно рассказывает захватчик.

Напомним, уже в третий раз с начала полномасштабной войны России против Украины Минобороны РФ сообщило об "освобождении" Рубежного. Эта информация в очередной раз оказалась фейком.

Читайте также: