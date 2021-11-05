За счет унификации тарифов на УЗ "Большая стройка" Зеленского проложила новую припортовую ж/д дорогу

Участок Черноморская – Береговая протяженностью 6,8 км в Одесской области получил дополнительную главную колею, за счет чего пропускная способность этого отрезка, ведущего к главным портам, существенно увеличилась.

Строительство и электрификация новой колеи было проведено за 60 дней в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за средства, полученные УЗ после начала поэтапной унификации тарифов на грузовые перевозки.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Еще два месяца назад пропускная способность участка Черноморская – Береговая составляла 48 пар поездов в сутки. После введения в эксплуатацию дополнительной колеи этот участок сможет пропускать уже до 60 пар.

"Почти 6 лет велись дискуссии о необходимости расширения перегона. Это необходимо украинским промышленникам, аграриям, портовикам, а значит – всей стране, потому что это экспортная выручка и сотни тысяч рабочих мест. Благодаря "Большой стройке" на УЗ нам удалось завершить 6-летнюю дискуссию за 60 дней", - написал Кубраков.

Запланировано также строительство и электрификация второго главного пути на этом же маршруте от "поста 30 км" до станции Береговая/станции Химическая. После завершения работ на этом отрезке пропускная способность составит уже 150 пар поездов в сутки.

За последние 10 лет УЗ не реализовывала проектов, подобных строительству участка Черноморская – Береговая. Начать модернизацию путевого хозяйства перевозчик смог после начавшейся в августе унификации тарифов на грузовые перевозки.

"Если бы УЗ не изменила свои подходы, был бы риск полной остановки движения. Напомню, что из 46 тысяч км железнодорожных путей только 46% электрифицированы, а в капитальном ремонте и реконструкции нуждаются более 11 тыс. км железнодорожных путей. Не менее критические показатели в парке вагонов и локомотивов", - сообщил министр.

Сейчас в УЗ проходит постепенное увеличение тарифов на перевозку железной руды, угля и зерна - товаров так называемого первого класса. Их повышение дает УЗ дополнительные средства, направляемые на ремонт изношенных колей и электрификацию очередных участков, а также для обновления парка локомотивов и вагонов.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Киеве, Харькове и Днепре реализуется отдельный проект City Express по развитию пригородных пассажирских перевозок.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку