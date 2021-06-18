За секс брала 1,5 тыс. грн: 23-летняя девушка устроила бордель в съемной квартире в Ивано-Франковске

Девушка искала клиентов и получала с них по 1,5 тыс. грн за каждый визит.
В Ивано-Франковске 23-летняя девушка обустроила в съемной квартире бордель. Она была администратором и самостоятельно записывала клиентов, которых находила в Сети.
"Она специально арендовала квартиру в Ивано-Франковске, где женщины предоставляли клиентам платные сексуальные услуги, стоимостью 1,5 тыс. гривен, приинимала звонки и получала оплату. Клиентов фигурантка находила через объявления в сети Интернет", — рассказали в полиции Ивано-Фарнкивськои области.
Во время обыска в съемной квартире полицейские изъяли мобильные телефоны, сим-карты, черновые записи, документы, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.
За организацию схемы проституции ей грозит до семи лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленницы о подозрении в ч.1,2ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.
Напомним, в мае в Ивано-Франковске двух сутенерок отправили за решетку на два года.