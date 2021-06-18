За секс брала 1,5 тыс. грн: 23-летняя девушка устроила бордель в съемной квартире в Ивано-Франковске

Девушка искала клиентов и получала с них по 1,5 тыс. грн за каждый визит.

В Ивано-Франковске 23-летняя девушка обустроила в съемной квартире бордель. Она была администратором и самостоятельно записывала клиентов, которых находила в Сети.

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"Она специально арендовала квартиру в Ивано-Франковске, где женщины предоставляли клиентам платные сексуальные услуги, стоимостью 1,5 тыс. гривен, приинимала звонки и получала оплату. Клиентов фигурантка находила через объявления в сети Интернет", — рассказали в полиции Ивано-Фарнкивськои области.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Во время обыска в съемной квартире полицейские изъяли мобильные телефоны, сим-карты, черновые записи, документы, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

За организацию схемы проституции ей грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленницы о подозрении в ч.1,2ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Напомним, в мае в Ивано-Франковске двух сутенерок отправили за решетку на два года.

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