За шаг от катастрофы: Россия ударила дронами по подстанции Хмельницкой АЭС

РФ атаковала подстанцию Хмельницкой АЭС / Архивное фото

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Российские войска во время массированной атаки 3 ноября направили три беспилотника на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции. Украина проинформировала об этом ударе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмигаль после встречи с послами стран G7 и Европейского Союза.

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«Кроме того, враг направил три дрона по подстанции, критически важной для стабильной работы Хмельницкой АЭС. Такие действия создают угрозу не только Украине, но и ядерной безопасности всей Европы», — подчеркнул Шмигаль.

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Россия атаковала энергетическую инфраструктуру сотнями дронов и ракет

По словам министра, в ходе массированного обстрела РФ применила 289 ударных беспилотников, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Основными целями вновь стали объекты энергетики — электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

Отдельно российские войска направили дроны на подстанцию, имеющую критическое значение для работы Хмельницкой АЭС. Шмигаль не уточнил, были ли попадания и получил ли объект повреждений. Также нет сообщений об изменении режима работы атомной электростанции.

Министр сообщил, что Украина уже проинформировала МАГАТЭ о российской атаке. По его словам, правительство ожидает должной реакции международных партнеров на удары по инфраструктуре, от которой зависит стабильная работа украинских атомных электростанций.

Почему подстанции важны для работы АЭС

Атака 3 ноября 2026 года — не первый случай ударов по подстанциям украинских АЭС. Годом ранее российский удар повредил подстанцию, которая обеспечивала внешнее электропитание Хмельницкой и Ровенской АЭС. Из — за потери одной из двух линий электропередачи напряжением 750 кВ обе станции были вынуждены снизить мощность энергоблоков. По данным МАГАТЭ, даже спустя десять дней после атаки часть реакторов продолжала работать с ограничениями.

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Поражение таких объектов опасно не только из-за перебоев с передачей электроэнергии. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объяснял, что когда повреждают отводящую мощность от АЭС подстанцию, энергоблок может перейти в аварийный режим работы. Реактор не может мгновенно остановиться, а оборудование, в частности, генераторы, оказывается в экстремальных условиях, что создает риск ядерной аварии.

Осенью 2026 г. стало известно и о возможных планах России целенаправленно атаковать энергетические узлы возле украинских АЭС. В переданном партнерам перехваченном документе говорилось о применении до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб, а среди приоритетных целей называли распределительные узлы около трех АЭС — Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской. Именно эти объекты объединяют атомные станции с объединенной энергосистемой Украины.

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