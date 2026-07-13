За шаг от ядерной трагедии: украинская разведка сделала тревожное заявление о ситуации на ЗАЭС

Запорожская АЭС / © Associated Press

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Россия превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Военная техника оккупантов возле ядерных реакторов

По информации разведки, на территории ЗАЭС прямо в машинных залах 1, 2, 5 и 6 энергоблоков российская оккупационная армия разместила военную технику. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции россияне обустроили склады вооружений, на крышах реакторных отделений размещены пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями.

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Разворачивают пункты управления дронами

Также, по данным ГУР, оккупанты разворачивают на ЗАЭС пункты управления дронами-камикадзе типа «гербера-сикер» и «герань-сикер». В этот процесс привлекают рабочих из специальной экономической зоны «Алабуга», в том числе и несовершеннолетних студентов.

Кроме того, захватническая армия заминирует отдельные технические помещения станции, расположенные вблизи береговой линии бывшего Каховского водохранилища. На территории ЗАЭС находится контингент Росгвардии в составе 1,5 тысяч оккупантов.

«Эксперты МАГАТЭ не имеют полного доступа к энергоблокам и специальным техническим помещениям станции. Проверки проводятся по заранее согласованным планам и маршруту, что существенно усложняет или делает невозможным объективную оценку ситуации на ЗАЭС», — подчеркнули в ГУР.

Разведка предупредила о «серьезном риске»

В ГУР подчеркнули, что «серьезным риском» для безопасности на захваченной россиянами атомной электростанции остается проблема питания. До начала оккупации ЗАЭС имела 10 линий внешнего электроснабжения, сейчас осталась только одна ЛЭП. По данным разведки, 3 июля 2026 года на станции случился очередной блекаут — 21 за время полномасштабного вторжения.

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Кроме того, Россия не обеспечивает необходимый уровень воды в пруду-охладителе. По состоянию на июль 2026 года он составляет 12,86 метра, минимально необходимый — 15 метров. Из 57 специальных глубинных скважин для охлаждения станции необходимыми насосами большой мощности оборудовано только 11.

«Такая ситуация угрожает нормальному функционированию систем охлаждения реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива», — предупредили в ведомстве.

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Острый дефицит персонала ЗАЭС

По информации разведки, на ЗАЭС остро не хватает персонала. По последним оценкам, там сейчас работает около 7,5 тысяч, среди них — 500 работников аутсорсинговой компании, не имеющей лицензии на выполнение работ на станции.

«Всех работников из-за угроз увольнением заставляют подписывать контракты с „Росатомом“, а завезенный с территории государства-агрессора персонал из-за существенных отличий между ЗАЭС и российскими объектами атомной энергетики не обладает квалификациями, необходимыми для надлежащего обслуживания оккупированной украинской электростанции», — подытожили в ГУР.

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Напомним, мы рассказывали историю волонтера из Энергодара, которая во время оккупации спасла 44 украинских военных.

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