За шесть месяцев в Украине почти полсотни утопленников: украинцам дали советы для избежания трагедий на воде

За шесть месяцев в Украине почти полсотни утопленников: украинцам дали советы для избежания трагедий на воде

Во время купания запрещено употреблять алкоголь.

С начала июня 2021 года в Украине на воде погибло 146 человек, с января — 464 человека, из них 44 ребенка. Жаркая погода способствует тому, что большинство людей проводят свой отдых возле воды на реках, озерах, прудах и других водоемах. Но чтобы плавание, которое является крайне полезным, не обернулось трагедией, следует соблюдать ряд правил поведения.

Как безопасно отдыхать на воде, рассказали в Минздраве.

Прежде всего, необходимо плавать только в отведенных и оборудованных для этого местах, не отвечающих требованиям безопасности. Ни в коем случае нельзя детям купаться без присмотра взрослых, которые должны быть на расстоянии вытянутой руки.

"... чтобы быть готовым немедленно оказать помощь. Ребенок может тонуть и при этом не звать на помощь. Будьте готовы в такой ситуации немедленно помочь", — отметили в Минздраве.

Лучше всего отдыхать на воде в дневное время при спокойной безветренной погоде. Рекомендуемая температура воды не ниже 18 °С, воздуха — не ниже 24 °С. Непрерывное пребывание в воде не должно превышать 15 минут.

В воду следует заходить постепенно, ведь организм должен привыкнуть к температуре и тогда удастся избежать спазмов, что особенно опасно на воде.

В местах, где неизвестные глубина и состояние дна, запрещено нырять, а за пределы купания в акватории, огражденной буйками, — заплывать.

Кроме того, нельзя подплывать к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам. Не советуют и принимать алкоголь во время купания.

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"Жажду лучше утолять водой, а не алкогольными напитками. На солнце скорость опьянения выше, алкоголь снижает координацию и скорость обработки информации мозгом, а потому это может иметь опасные последствия и можно утонуть во время плавания. Также вы можете получить ожоги из-за бесконтрольного загара", — подытожили в Минздраве.

Как сообщалось, плавание очень полезно в любом возрасте, но как быстро и правильно научить детей плавать, к сожалению, известно не всем. Водные процедуры важны для развития детей, а потому приучать к ним следует малышей с раннего возраста. Впрочем, если привлечь детвору к воде не удалось даже в школьном возрасте, волноваться не стоит. Ведь учатся плавать в разном возрасте.

Как научить детей плавать без страха и риска, читайте здесь.

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