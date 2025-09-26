За скандального одесского экс-военкома Борисова внесли залог: адвокат отрицает

Евгений Борисов

Реклама

За экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова внесли залог в размере более 44 миллионов гривен. Среди тех, кто вносил залог, два адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом стало известно из справки, имеющейся в распоряжении ТСН.ua.

Кто заплатил 44 миллиона за Борисова

Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Киеве официально подтвердило поступление на специальный счет полной суммы залога за Евгения Борисова — 44 422 001,00 грн.

Реклама

Среди залогодателей числятся:

Адвокатское объединение «АВЕР ЛЕКС»

АО «ГРЕЙН»

ФЕДОРЕНКО Игорь Люсикович

АО «КАПИТАЛ ПАРТНЕР»

АО «ЮК КАШТАЛ»

ПРОСЯНЮК Ольга и другие.

Среди плательщиков фигурируют два бывших адвоката беглого экс-президента Виктора Януковича: Виталий Сердюк и Александр Бабиков.

Справка / © ТСН

Как сообщает «Суспільне», адвокат Евгения Борисова Александр Маковецкий сказал, что никто не вносил залог за Борисова.

«Он еще находится в СИЗО. Таких денег нет», — подчеркнул он.

Реклама

Напомним, бывшего одесского военкома Борисова обвиняют по двум статьям: подлог документов и уклонение от военной службы.

Следствие установило, что он незаконно организовал себе оформление небоевой травмы, которая даже не была получена при исполнении служебных обязанностей. Однако эту травму он оформил как связанную с защитой Родины.

В мае 2024 года работники ГБР задержали в Киеве Борисова после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению. ГБР получило информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в том числе уехать за границу.

В октябре 2024-го его дело передали в суд, а в декабре 2024-го работники ГБР задержали в Киеве Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн грн.