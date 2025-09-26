- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 606
- Время на прочтение
- 2 мин
За скандального одесского экс-военкома Борисова внесли залог: адвокат отрицает
Стало известно, кто именно обеспечил скандальному экс-военкому выход из-под стражи.
За экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова внесли залог в размере более 44 миллионов гривен. Среди тех, кто вносил залог, два адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Об этом стало известно из справки, имеющейся в распоряжении ТСН.ua.
Кто заплатил 44 миллиона за Борисова
Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Киеве официально подтвердило поступление на специальный счет полной суммы залога за Евгения Борисова — 44 422 001,00 грн.
Среди залогодателей числятся:
Адвокатское объединение «АВЕР ЛЕКС»
АО «ГРЕЙН»
ФЕДОРЕНКО Игорь Люсикович
АО «КАПИТАЛ ПАРТНЕР»
АО «ЮК КАШТАЛ»
ПРОСЯНЮК Ольга и другие.
Среди плательщиков фигурируют два бывших адвоката беглого экс-президента Виктора Януковича: Виталий Сердюк и Александр Бабиков.
Как сообщает «Суспільне», адвокат Евгения Борисова Александр Маковецкий сказал, что никто не вносил залог за Борисова.
«Он еще находится в СИЗО. Таких денег нет», — подчеркнул он.
Напомним, бывшего одесского военкома Борисова обвиняют по двум статьям: подлог документов и уклонение от военной службы.
Следствие установило, что он незаконно организовал себе оформление небоевой травмы, которая даже не была получена при исполнении служебных обязанностей. Однако эту травму он оформил как связанную с защитой Родины.
В мае 2024 года работники ГБР задержали в Киеве Борисова после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению. ГБР получило информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в том числе уехать за границу.
В октябре 2024-го его дело передали в суд, а в декабре 2024-го работники ГБР задержали в Киеве Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн грн.