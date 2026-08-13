За Стефанишину внесли залог 6 миллионов гривен: кто заплатил

Ольга Стефанишина

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За бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину внесли 6 миллионов гривен залога.

О внесении средств Бабелю сообщили в ВАКС, а подробности Стефанишина рассказала Украинской правде.

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За Стефанишину внесли залог 6 миллионов гривен — что известно

Отмечается, что залог за экс-дипломата внесли ее бывшие коллеги по юридическому бизнесу, где она работала до правительства и которые сейчас являются ее адвокатами.

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«Сумма в 6 миллионов гривен, как я и заявляла ранее, непомерна для меня и моей семьи. Моя позиция по сумме остается неизменной, но чтобы не оставлять пространство для спекуляций вокруг этой ситуации, решено, что залог сегодня внесут бывшие коллеги по юридическому бизнесу, с которыми я работала до работы в правительстве и которые меня защищают, параллельно с тем, пока апелляция рассматривается в суде», — отметила Стефанишина.

Стефанишина напомнила, что залог является лишь гарантийной мерой, и средства возвращают при выполнении всех процессуальных требований. Она заверила, что пошла на этот шаг из-за полной уверенности в собственной позиции. В то же время защита экс-посла уже подала апелляцию, чтобы обжаловать как саму меру пресечения, так и размер назначенной суммы.

Дело Ольги Стефанишиной — что известно

Напомним, 3 августа Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США.

Сама дипломат отметила, что ушла с должности по собственному желанию из-за скандала вокруг ее состояния и обвинения в конфликте интересов. Она также заявила, что готова приехать в Киев и ответить на все вопросы правоохранителей и общества.

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Впоследствии НАБУ и САП объявили Стефанишиной новое подозрение в незаконном обогащении. Меру пресечения для нее избирал Высший антикоррупционный суд, а адвокаты экс-посла просили сделать заседание закрытым.

Подозрение Ольге Стефанишиной объявили после ее отставки не случайно. В САП объяснили, что именно тогда следствие завершило сбор необходимой доказательной базы.

Уже 6 августа следственный судья ВАКС вынес решение о мере пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной в виде залога 6 миллионов гривен.

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