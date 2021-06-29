За странную "любовь" к Чукотке против российского депутата возбудили уголовное дело

Депутат городской думы Магадана убил 178 птиц, чтобы выложить надпись "Чукотка 2021" и изображение "сердечка".

За незаконную охоту против депутата гордумы российского города Магадан Александра Крамаренко, который в соцсети опубликовал фото с убитыми птицами, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в местном управлении Следственного комитета РФ.

Дело было возбуждено после публикации в соцсети фото охотника на фоне надписи "Чукотка 2021", изложенного тушками убитых гусей. По версии следствия, этот снимок был сделан 14-17 мая на участке в 60 км от города Анадырь.

Фото: соцсети

Всего на снимке насчитывается 178 убитых птиц. По предварительным данным Департамента природных ресурсов экологии Чукотского автономного округа, общий ущерб от незаконной охоты составил более 700 тысяч российских рублей (почти 9 тысяч долларов США).

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За незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ) виновнику грозит от трех до пяти лет колонии.

Как сообщает издание "Коммерсант", ранее депутат гордумы Магадана Александр Крамаренко объяснял, что скандальное фото отредактированное с помощью фотошопа, а на нем изображено не убитых гусей, а перьевые чучела птиц.

Напомним, ранее в охотничий скандал попал принц Лихтенштейна. Его обвинили в убийстве крупнейшего в Румынии медведя.

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