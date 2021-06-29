За странную "любовь" к Чукотке против российского депутата возбудили уголовное дело

Депутат городской думы Магадана убил 178 птиц, чтобы выложить надпись "Чукотка 2021" и изображение "сердечка".
За незаконную охоту против депутата гордумы российского города Магадан Александра Крамаренко, который в соцсети опубликовал фото с убитыми птицами, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в местном управлении Следственного комитета РФ.
Дело было возбуждено после публикации в соцсети фото охотника на фоне надписи "Чукотка 2021", изложенного тушками убитых гусей. По версии следствия, этот снимок был сделан 14-17 мая на участке в 60 км от города Анадырь.
Всего на снимке насчитывается 178 убитых птиц. По предварительным данным Департамента природных ресурсов экологии Чукотского автономного округа, общий ущерб от незаконной охоты составил более 700 тысяч российских рублей (почти 9 тысяч долларов США).
За незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ) виновнику грозит от трех до пяти лет колонии.
Как сообщает издание "Коммерсант", ранее депутат гордумы Магадана Александр Крамаренко объяснял, что скандальное фото отредактированное с помощью фотошопа, а на нем изображено не убитых гусей, а перьевые чучела птиц.
Напомним, ранее в охотничий скандал попал принц Лихтенштейна. Его обвинили в убийстве крупнейшего в Румынии медведя.