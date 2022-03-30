За сутки энергетики вернули свет для 37 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях

За сутки энергетики вернули свет для 37 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 37 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

«29 марта электромонтерам удалось возобновить электроснабжение для 18 тысяч семей в 41 населенном пункте в Киево-Святошинском и Барышевском районах, обесточенных из-за боевых действий», — сообщили в компании.

В Донецкой области ДТЭК Донецкие электросети удалось возобновить электроснабжение в 15 населенных пунктах в Авдеевском, Константиновском, Лиманском, Славянском и Торецком районах. Всего за минувшие сутки электромонтеры ДТЭК возобновили электроснабжение для 19 тысяч семей в Донецкой области.

Из-за обстрелов российских оккупантов, энергетикам приходится по нескольку раз восстанавливать электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах.

«Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений», — отметили в ДТЭК.