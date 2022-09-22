Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За сутки границы Украины пересекли 75 тысяч человек: какие сегодня очереди на пунктах пропуска

Дата публикации
Просмотры
1444
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За сутки границы Украины пересекли 75 тысяч человек: какие сегодня очереди на пунктах пропуска

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Самые большие очереди – на украинско-польской границе.

За сутки 21 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 75 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 37 тысяч человек. Более 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину за минувшие сутки вернулись 38 тысяч человек, 32 тысячи из них – граждани Украины.

За этот период было оформлено 74 грузовика с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 12:0 ч. 22 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 15 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" – 50 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

  • "Ужгород" — 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" – 20 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется).

Румыния:

  • "Порубное" – 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация