За сутки границы Украины пересекли более 70 тысяч человек: какие сегодня очереди на пунктах пропуска

Утром очереди зафиксировали только на границе с Польшей и Венгрией.

За сутки 31 октября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекла 71 тысячя человек и 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 33 тысячи человек. 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину за минувшие сутки вернулись 38 тысяч человек, 35 тысяч из них – украинцы.

За этот период было оформлено 85 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, сегодня, 1 ноября, по состоянию на 09:00 очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксировано в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" – 15 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, на украинско-венгерской границе временно прекратил работу пункт пропуска "Дзвинкове". В ГПСУ призвали учесть эту информацию при планировании заграничных поездок и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

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