За сутки границы Украины пересекли более 70 тысяч человек: на каких пунктах пропуска самые большие очереди

За сутки 7 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 73 тысяч человек и 17 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 37 тысяч человек. 21 тысяча из них пересекла границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину прибыли 36 тысяч человек, почти 33 тысячи из них – граждане Украины.

За этот период оформлено 40 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 8 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 30 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 10 л/а, 2 автобуса, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 15 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

Венгрия:

"Тиса" – 25 л/а, 8 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется).

Румыния:

"Порубное" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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