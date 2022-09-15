За сутки границы Украины с ЕС пересекли более 76 тысяч человек: какие сегодня очереди на пунктах пропуска

За сутки 14 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 76 тысяч человек и около 19 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 39 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 37 тысяч человек, примерно 34 тысячи из них – граждани Украины.

За этот период было оформлено 96 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 12:00 ч. 15 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 80 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 90 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 2 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется).

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