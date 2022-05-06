За сутки из Украины уехали 36 тысяч человек: какая ситуация на западных границах сегодня

За сутки 5 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 69 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выехали 36 тысяч человек. Почти 22 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдову.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли более 32 тысяч человек, из них около 28 тысяч — украинцы.
Также за этот период оформлено около 290 грузовиков с гуманитарной помощью.
Сегодня, 6 мая, по состоянию на 06:00 утра перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы следующие очереди:
Республика Польша:
"Краковец" — 10 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
"Шегини" – 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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