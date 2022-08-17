За сутки из Украины выехала почти 41 тысяча человек: какие сегодня очереди на границах

За сутки 16 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 80 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехала почти 41 тысяча человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время прибыли в Украину более 38 тысяч человек, почти 35 тысяч из них – украинцы.

Также за этот период было оформлено 46 грузовиков с гуманитарной помощью.

По состоянию на 09:00 ч. 17 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 100 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 15 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 20 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Вилок" — 5 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Порубное" – 35 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

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