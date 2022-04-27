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За сутки из Украины выехали 33 тысячи человек: какие очереди на границе сегодня, 27 апреля

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За сутки из Украины выехали 33 тысячи человек: какие очереди на границе сегодня, 27 апреля

Getty Images

За сутки 26 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 58 тысяч человек, что почти на 16 тысяч больше, чем за предыдущие сутки. Пересекли границу также около 15 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 33 тысяч человек. Более 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли 24,5 тысячи человек, из них более 23 тысяч – украинцы.

Кроме этого было оформлено около 220 грузовиков с гуманитарной помощью.

Сегодня, 27 апреля, по состоянию на 09:00 зафиксированы такие очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины:

Республика Польша:

"Шегини" – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не производится).

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