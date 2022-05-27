За сутки из Украины выехали 35 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

В Украину за сутки вернулись на 3 тысячи человек больше, чем выехали за границу.
За сутки 26 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекли более 73 тысяч человек и почти 20 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Из Украины за прошедшие сутки выехали около 35 тысяч человек. Более 21 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
За прошедшие сутки прибыли 38 тысяч человек, из них почти 35 тысяч — украинцы. Так, сохраняется тенденция увеличения количества возвращающихся в Украину граждан.
Также за это время оформлено 185 грузовиков с гуманитарной помощью.
По состоянию на 12:00 утра 27 мая очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
"Шегини" – 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
"Ужгород" – 15 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов.
Венгрия:
"Тиса" – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
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