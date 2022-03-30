За сутки из Украины выехали 36 тысяч человек: какие очереди и ситуация на границах

За сутки из Украины выехали 36 тысяч человек: какие очереди и ситуация на границах

В то же время вернулись в Украину за минувшие сутки 18 тысяч граждан.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 36 тысяч человек. Более 22 тысяч из них для пересечения границы выбрали украинско-польский участок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

За сутки 29 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 58 тысяч человек и более 13 тысяч транспортных средств. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность пассажиропотока на западном участке границы почти не изменилась.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 22 тысячи человек, более 18 тысяч из которых – украинцы. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину прибыли около 497 тысяч граждан.

Кроме оформления людей и транспорта, за минувшие сутки на западных границах было оформлено около 570 транспортных средств с гуманитарными грузами.

По состоянию на 9:00 ч. 30 марта перед пунктами пропуска с Польшей, Словакией, Румынией и Молдовой очередей не выявлено. В то же время, на границе с Венгрией в пункте прокуска "Тиса" зафиксировали 15 автомобилей, стоящих в очереди на выезд из Украины.

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