За сутки из Украины выехали 40 тысяч человек: какие очереди и ситуация на границах

За сутки из Украины выехали 40 тысяч человек: какие очереди и ситуация на границах

Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 461 тысячи наших сограждан.

За прошедшие сутки из Украины выехала почти 41 тысяча человек. 28 тысяч из них для пересечения границы выбрали украинско-польскую границу.

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Об этом сообщила прессслужба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Всего за сутки 27 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 63 тысяч человек и более 12 тысяч транспортных средств. По сравнению с предыдущими сутками пассажиропоток на западном участке границы уменьшился.

За этот же период прибыли в Украину 22 тысяч человек. Более 19 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых – мужчины, готовые пополнить ряды защитников Родины. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулась около 461 тысяча наших сограждан.

Кроме оформления людей и транспорта, за прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 530 транспортных средств с гуманитарными грузами.

По состоянию на 09:00 утра 28 марта очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины нет, отмечают пограничники.

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