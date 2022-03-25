За сутки из Украины выехали 43 тысячи человек: какая ситуация и очереди на границах

За сутки из Украины выехали 43 тысячи человек: какая ситуация и очереди на границах

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 16 тысяч украинцев, большинство из которых мужчины.

За сутки 24 марта из Украины выехали около 43 тысяч человек. Около 28 тысяч из них пересекли границу на украино-польском участке.

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Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Всего за прошедшие сутки западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 62 тысяч человек и более 13 тысяч транспортных средств. Данные нескольких дней свидетельствуют, что пассажиропоток на западном участке границы остается стабильным, говорят пограничники. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.

Также в Украину за минувшие сутки прибыли более 19 тысяч человек. Почти 16 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины, которые планируют присоединиться к силам обороны страны. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 400 тысяч наших сограждан.

Также пограничники проинформировали, что за минувшие сутки на западных границах было оформлено более 670 транспортных средств с гуманитарными грузами.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины, по состоянию на 10 часов утра 25 марта:

Республика Польша:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Рава-Русская» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Грушев» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

«Шегини» – 0 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов;

«Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Малый Березный» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 25 л/а, 0 автобусы, 15 пешеходов.

«Малые Селменцы» – 0 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);

«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Лужанка» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Сокиряне» — 0 л/а, 0 пешеходов.

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