За сутки из Украины выехали 45 тысяч человек: какая ситуация и очереди на границах

В то же время вернулись на Родину 15 тысяч украинцев, большинство из них - мужчины.
За прошедшие сутки из Украины выехали 45 тысяч человек. Более 30 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Всего за сутки 22 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 63 тысяч человек и около 12 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Данные нескольких последних дней свидетельствуют, что пассажиропоток на западном участке границы стабилизировался и колеблется в пределах 60-65 тысяч человек в сутки. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.
В Украину за минувшие сутки прибыли более 18 тысяч человек. Более 15 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины, которые планируют пополнить ряды защитников Родины. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 370 тысяч граждан.
Также за прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 750 транспортных средств с гуманитарными грузами.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 08:00 утра 23 марта.
Республика Польша:
«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Рава-Русская» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Грушев» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
«Шегини» – 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
«Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
«Малый Березный» — 0 л/а, 0 пешеходов;
«Ужгород» – 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
«Малые Селменцы» – 0 пешеходов.
Венгрия:
«Тиса» – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Лужанка» – 10 л/а, 0 пешеходов;
«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.
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