За сутки из Украины выехали 45 тысяч человек: какая ситуация и очереди на границах

За сутки из Украины выехали 45 тысяч человек: какая ситуация и очереди на границах

В то же время вернулись на Родину 15 тысяч украинцев, большинство из них - мужчины.

За прошедшие сутки из Украины выехали 45 тысяч человек. Более 30 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Всего за сутки 22 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 63 тысяч человек и около 12 тысяч транспортных средств.

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Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Данные нескольких последних дней свидетельствуют, что пассажиропоток на западном участке границы стабилизировался и колеблется в пределах 60-65 тысяч человек в сутки. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 18 тысяч человек. Более 15 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины, которые планируют пополнить ряды защитников Родины. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 370 тысяч граждан.

Также за прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 750 транспортных средств с гуманитарными грузами.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 08:00 утра 23 марта.

Республика Польша:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Рава-Русская» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Грушев» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

«Шегини» – 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

«Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Малый Березный» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

«Малые Селменцы» – 0 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);

«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Лужанка» – 10 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.

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