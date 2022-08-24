За сутки из Украины выехали 45 тысяч человек: на каких пунктах пропуска сегодня самые большие очереди

Самые большие очереди на выезд из Украины образовались на украинско-польской границе. На некоторых пунктах пропуска стоят сотни автомобилей.

За сутки 23 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 86 тысяч человек и более 19 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 45 тысяч человек. Почти 28 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время более 41 тысячи человек вернулись из-за границы, более 37 тысяч из них – граждани Украины.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 24 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 120 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 100 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 70 л/а, 2 автобуса, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 20 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

Венгрия:

"Тиса" — 40 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Порубное" – 30 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

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