За сутки из Украины выехали более 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

В Украину за сутки вернулось на 14 тысяч человек больше, чем выехали за границу.

За сутки 28 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 96 тысяч человек и около 20 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехала 41 тысяча человек. Более 24 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину за прошедшие сутки вернулось более 55 тысяч человек, 52 тысячи из них – украинцы.

За этот период на границе также было оформлено 45 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 29 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

Венгрия:

"Тиса" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Румыния:

"Порубное" – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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