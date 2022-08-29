Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За сутки из Украины выехали более 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

Дата публикации
Просмотры
362
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За сутки из Украины выехали более 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Украину за сутки вернулось на 14 тысяч человек больше, чем выехали за границу.

За сутки 28 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 96 тысяч человек и около 20 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехала 41 тысяча человек. Более 24 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину за прошедшие сутки вернулось более 55 тысяч человек, 52 тысячи из них – украинцы.

За этот период на границе также было оформлено 45 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 29 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

  • "Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

Венгрия:

  • "Тиса" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Румыния:

  • "Порубное" – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация