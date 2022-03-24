За сутки из Украины выехали более 43 тысяч человек: какие очереди и ситуация на границах

Также за этот период в Украину вернулось 16 тысяч граждан, большинство из которых мужчины.
За прошедшие сутки из Украины выехало более 43 тысяч человек. 28 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Всего за сутки 23 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 63 тысяч человек и более 13 тысяч транспортных средств. Данные нескольких дней свидетельствуют, что пассажиропоток на западном участке границы остается стабильным. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.
Также в Госпогранслужбе сообщили, что в Украину за минувшие сутки прибыли более 19 тысяч человек. Более 16 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых – мужчины, которые готовы защищать Родину с оружием в руках.
Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 386 тысяч граждан.
Кроме оформления людей и транспорта, пограничники совместно с таможенниками осуществляют пропуск гуманитарной помощи для украинской армии и мирных людей. За прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 760 транспортных средств с гуманитарными грузами.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 8 утра 24 марта:
Республика Польша:
«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Рава-Русская» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Грушев» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
«Шегини» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
«Малый Березный» — 0 л/а, 0 пешеходов;
«Ужгород» – 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
«Малые Селменцы» – 0 пешеходов.
Венгрия:
«Тиса» – 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Лужанка» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.
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