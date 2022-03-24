За сутки из Украины выехали более 43 тысяч человек: какие очереди и ситуация на границах

За сутки из Украины выехали более 43 тысяч человек: какие очереди и ситуация на границах

Также за этот период в Украину вернулось 16 тысяч граждан, большинство из которых мужчины.

За прошедшие сутки из Украины выехало более 43 тысяч человек. 28 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Всего за сутки 23 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 63 тысяч человек и более 13 тысяч транспортных средств. Данные нескольких дней свидетельствуют, что пассажиропоток на западном участке границы остается стабильным. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.

Также в Госпогранслужбе сообщили, что в Украину за минувшие сутки прибыли более 19 тысяч человек. Более 16 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых – мужчины, которые готовы защищать Родину с оружием в руках.

Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 386 тысяч граждан.

Кроме оформления людей и транспорта, пограничники совместно с таможенниками осуществляют пропуск гуманитарной помощи для украинской армии и мирных людей. За прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 760 транспортных средств с гуманитарными грузами.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 8 утра 24 марта:

Республика Польша:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Рава-Русская» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Грушев» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

«Шегини» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Малый Березный» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

«Малые Селменцы» – 0 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);

«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Лужанка» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.

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