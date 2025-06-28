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За сутки из Украины выехали более 50 тысяч человек — какая причина
За сутки, по данным госпограничников, выехало 52 тысячи украинцев. Поэтому из-за увеличения пассажиропотока увеличиваются очереди на госгранице.
За последние сутки западную границу Украины пересекли 95 тысяч человек, из них уехали из страны 52 тысячи человек.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
В частности, за прошедшие сутки из Украины выехали 52 тысячи человек. Большинство выехавших — 31 тысяча человек — пересекли границу на украинско-польском участке, остальные уехали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
Также в Украину за минувшие сутки прибыли 43 тысячи человек, 39 тысяч из которых — украинцы, большинство из них — мужчины.
Ранее НБУ сообщил, что Украину в этом году покинут еще 200 тысяч человек. Постепенный возврат мигрантов ожидается только после снижения рисков безопасности.
«Отрицательные миграционные тенденции сохраняются, ведь, несмотря на начало переговоров о потенциальном перемирии, их результат не определен, тогда как продолжается увеличение обстрелов всей территории Украины и терактов против гражданского населения», — говорится в отчете ведомства.