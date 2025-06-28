В Украине растет пассажиропоток / © http://dpsu.gov.ua/

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За последние сутки западную границу Украины пересекли 95 тысяч человек, из них уехали из страны 52 тысячи человек.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

В частности, за прошедшие сутки из Украины выехали 52 тысячи человек. Большинство выехавших — 31 тысяча человек — пересекли границу на украинско-польском участке, остальные уехали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

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Также в Украину за минувшие сутки прибыли 43 тысячи человек, 39 тысяч из которых — украинцы, большинство из них — мужчины.

Ранее НБУ сообщил, что Украину в этом году покинут еще 200 тысяч человек. Постепенный возврат мигрантов ожидается только после снижения рисков безопасности.

«Отрицательные миграционные тенденции сохраняются, ведь, несмотря на начало переговоров о потенциальном перемирии, их результат не определен, тогда как продолжается увеличение обстрелов всей территории Украины и терактов против гражданского населения», — говорится в отчете ведомства.