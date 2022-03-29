За сутки количество людей, выехавших из Украины, существенно снизилось: какие очереди и ситуация на границе

За сутки количество людей, выехавших из Украины, существенно снизилось: какие очереди и ситуация на границе

По сравнению с предыдущими сутками пассажиропоток уменьшился почти на 8 тысяч человек.

За прошедшие сутки из Украины выехали 33 тысячи человек. Более 21 тысячи из них для пересечения границы выбрали украинско-польскую границу.

Об этом сегодня, 29 марта, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Всего за сутки 28 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 54 тысяч человек и более 12 тысяч транспортных средств. По сравнению с предыдущими сутками пассажиропоток на западном участке границы уменьшился почти на 8 тысяч человек.

Также за минувшие сутки в Украину прибыла 21 тысяча человек. Более 18 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых – мужчины, готовые с оружием в руках защищать страну.

В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 479 тысяч граждан.

Кроме оформления людей и транспорта, за прошедшие сутки на западных границах было оформлено около 500 транспортных средств с гуманитарными грузами.

По данным пограничников, по состоянию на 9 часов утра 29 марта очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, нет.

Напомним, на украинско-польской границе поймали четырех мужчин из Харьковской области, выдававших себя за жителей Чехии.