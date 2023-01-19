За сутки оккупанты 56 раз атаковали Херсонщину: в результате обстрелов 4 человека получили ранения

В ОВА сообщили информацию о вражеских обстрелах за минувшие сутки, 18 января.

За прошедшие сутки, 18 января, российские захватчики 56 раз атаковали Херсонщину. Оккупнты били из артиллерии, РСЗО и минометов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Херсон 19 раз оказывался под российскими обстрелами. Вражеские снаряды попали в образовательное заведение и жилые дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в ночь на 19 января в Херсоне раздались взрывы. Местные телеграммы каналы сообщили, что под обстрел артиллерии попал правый берег города.

Читайте также: