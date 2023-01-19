За сутки оккупанты 56 раз атаковали Херсонщину: в результате обстрелов 4 человека получили ранения

В ОВА сообщили информацию о вражеских обстрелах за минувшие сутки, 18 января.
За прошедшие сутки, 18 января, российские захватчики 56 раз атаковали Херсонщину. Оккупнты били из артиллерии, РСЗО и минометов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Херсон 19 раз оказывался под российскими обстрелами. Вражеские снаряды попали в образовательное заведение и жилые дома.
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, в ночь на 19 января в Херсоне раздались взрывы. Местные телеграммы каналы сообщили, что под обстрел артиллерии попал правый берег города.
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