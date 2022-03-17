За сутки оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Украины

Повреждены не менее 36 жилых домов и объектов инфраструктуры.

В течение 16 марта российские захватчики обстреляли 13 населённых пунктов. Повреждены не менее 36 жилых домов и объектов инфраструктуры.

В результате ударов российских войск есть погибшие и раненые, среди них – дети.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Под огонь врага попали Мариуполь, Покровск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Красногоровка, Марьинка, Железное, Степное, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Славное, Нью-Йорк.

Враг применял авиацию и тяжелую артиллерию.

Среди гражданских объектов, которые разрушила Россия – многоэтажные и частные дома, театр, бассейн, магазины, газопровод.

Напомним, в Днепропетровской области ПВО сбило два вражеских самолета.

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