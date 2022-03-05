За сутки от обстрелов российских оккупантов погибли 17 человек в Черниговской области — фото

За сутки от обстрелов российских оккупантов погибли 17 человек в Черниговской области — фото

Еще 13 человек получили травмы.

Из-за обстрелов мирного населения российскими военными за последние сутки погибли 17 человек в Черниговской области, еще 13 — травмированы.

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Об этом сообщает Черниговская областная военная администрация на своей странице в Facebook.

"В течение дня 4 марта и в ночь на 5 марта российская авиация систематически бомбила Чернигов, преимущественно жилые кварталы. По оперативной информации заведений здравоохранения, в результате обстрелов в течение суток погибли 17 человек. Травмированы 13 человек", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС области, за последние сутки из-за обстрелов возникло 29 пожаров. Из них 22 – в жилом секторе, а 7 – на объектах. Во время пожаров удалось спасти четырех человек, один пострадал, еще один – погиб.

Кроме того, по информации АО "Черниговоблэнерго", из-за боевых действий без электроснабжения остаются около 200 населенных пунктов области.

Напомним, в Черниговской области задержан пилот сбитого российского самолета.