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За сутки почти полсотни пожаров: украинцам объяснили, как правильно пользоваться газовой горелкой

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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За сутки почти полсотни пожаров: украинцам объяснили, как правильно пользоваться газовой горелкой

Фото: pixabay

Газовая горелка рассчитана для использования на открытом воздухе.

В Украине массово происходят взрывы и пожары из-за неправильного использования газовых горелок. При использовании таких приборов нужно обязательно соблюдать правила безопасности, поскольку это может стоить жизни.

Об этом сообщает ГСЧС.

Только за прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине произошло 142 пожара, из них 91 — в жилом секторе. Погибли 10 человек, пострадали — 6.

В ГСЧС отмечают, что причиной возгораний является неправильное пользование газовыми горелками, на которых некоторые люди готовят еду и греют воду во время отключения света.

Спасатели призывают уделить особое внимание выбору горелок и обязательно соблюдать важные правила безопасности:

  • Покупайте только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж.
  • Непременно следуйте инструкциям изготовителя.
  • Газовая горелка рассчитана для использования на открытом воздухе. Если его используют в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.
  • Всегда проверяйте целостность баллончика. Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора.
  • Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.

Напомним, в Киеве на Оболони 11 декабря взорвался газовый баллон в одной из квартир на девятом этаже 16-этажки. Дальнейшее горение не произошло. Повреждены оконные рамы квартиры.

Днем ранее, 10 декабря, на улице Васильковской в Киеве взорвался газовый баллон в МАФе. В результате аварии пострадали пять человек.

Аналогичный инцидент на днях произошел в Киеве на улице Марины Цветаевой в многоэтажке. На кухне взорвался газовый баллон и разнес квартиру.

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Просмотры
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