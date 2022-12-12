За сутки почти полсотни пожаров: украинцам объяснили, как правильно пользоваться газовой горелкой

Газовая горелка рассчитана для использования на открытом воздухе.
В Украине массово происходят взрывы и пожары из-за неправильного использования газовых горелок. При использовании таких приборов нужно обязательно соблюдать правила безопасности, поскольку это может стоить жизни.
Об этом сообщает ГСЧС.
Только за прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине произошло 142 пожара, из них 91 — в жилом секторе. Погибли 10 человек, пострадали — 6.
В ГСЧС отмечают, что причиной возгораний является неправильное пользование газовыми горелками, на которых некоторые люди готовят еду и греют воду во время отключения света.
Спасатели призывают уделить особое внимание выбору горелок и обязательно соблюдать важные правила безопасности:
- Покупайте только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж.
- Непременно следуйте инструкциям изготовителя.
- Газовая горелка рассчитана для использования на открытом воздухе. Если его используют в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.
- Всегда проверяйте целостность баллончика. Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора.
- Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.
Напомним, в Киеве на Оболони 11 декабря взорвался газовый баллон в одной из квартир на девятом этаже 16-этажки. Дальнейшее горение не произошло. Повреждены оконные рамы квартиры.
Днем ранее, 10 декабря, на улице Васильковской в Киеве взорвался газовый баллон в МАФе. В результате аварии пострадали пять человек.
Аналогичный инцидент на днях произошел в Киеве на улице Марины Цветаевой в многоэтажке. На кухне взорвался газовый баллон и разнес квартиру.
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