За сутки россияне атаковали ТЭС ДТЭК и обогатительную фабрику компании

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Накануне старта отапливаемого сезона россия совершила очередную террористическую атаку на украинскую энергетику. Вчера поздно вечером, 7 октября, была атакована одна из теплоэлектростанций ДТЭК», - говорится в нем.

Отмечается, что два энергетика были ранены.

В то же время враг нанес массированный удар по обогатительной фабрике ДТЭК, системно разрушая ее. Сотрудники фабрики во время атаки находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

В ДТЭК объяснили, что это уже третья масштабная атака врага на это предприятие за последние полтора месяца. Предыдущие массированные удары прошли 26 августа и 8 сентября.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова подверглись более 200 обстрелов.

