За сутки россияне нанесли почти две тысячи ударов по Донбассу: какие последствия (фото)

Один человек погиб.

За прошедшие сутки, 9 апреля, российские оккупанты нанесли 1995 ударов по Донецкой области. Погиб один человек. Кроме того, девять мирных жителей ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Попадания зафиксированы в шести населенных пунктах: городах Дружковка, Константиновка, Красногоровка, Славянск, поселке Заречное, селе Сокол.

Российскими обстрелами повреждены 80 гражданских объектов: 44 жилых дома, интернат, админздания, образовательные учреждения, церковь, теплица, магазины, торговые павильоны, 10 автомобилей, газопровод, линия электропередач.

Отмечается, что на Константиновку россияне сбросили три управляемых авиабомба "КАБ-500". Одна из них попала в жилой дом. Один человек погиб, а женщина и ребенок, вероятно, находятся под завалами. Двое жителей получили ранения.

Повреждены 10 многоквартирных и 27 частных домов, учебное заведение, храм, четыре магазина, восемь торговых павильонов.

Последствия российских ударов по Донецкой области. / Фото: Полиция Донецкой области

Последствия российских ударов по Донецкой области. / Фото: Полиция Донецкой области

Последствия российских ударов по Донецкой области. / Фото: Полиция Донецкой области

Последствия российских ударов по Донецкой области. / Фото: Полиция Донецкой области

Как сообщалось, россияне сбросили ФАБ-1500 на магазин на оккупированной территории Донбасса. оккупанты пытались "защитить" жителей Енакиево.

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