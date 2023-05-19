За сутки россияне совершили по 39 ракетных и авиационных ударов: новости с фронта от Генштаба

Сегодня ночью РФ в очередной раз нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Подробная информация будет обнародована позднее. За прошедшие сутки противник нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 19 мая.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Студенок, Бояро-Лежачие, Павловка, Басовка, Мирополье, Мезеновка Сумской области, а также Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Нестерное, Бударки в Харьковской области.

противник за прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Студенок, Бояро-Лежачие, Павловка, Басовка, Мирополье, Мезеновка Сумской области, а также Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Нестерное, Бударки в Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Колодезно, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Колодезно, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменное и Спорное — Донецкой области.

в течение прошлых суток враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменное и Спорное — Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора и Северное Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, а также атаку в направлении Новомихайловки. Враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии столкновения, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, а также атаку в направлении Новомихайловки. Враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии столкновения, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Золотая Нива и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности, это Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Золотая Нива и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности, это Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области. Обстрелял населённые пункты. Среди них – Бурлацкое Донецкой области; Ольговское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области, а также город Херсон.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В связи с большими санитарными потерями российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях. В частности, во временно оккупированном Луганске железнодорожную больницу захватчики превратили в военный госпиталь, где лечат раненых военнослужащих РФ и наемников из ЧВК "Вагнер".

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Уничтожена 21 крылатая ракета, а также 8 вражеских БпЛА разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, 7 радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию.