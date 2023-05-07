За сутки украинские военные уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА — Генштаб

Стала известна оперативная информация по состоянию на 06.00 07.05.2023 по российскому вторжению.
Об этом сообщает украинский Генштаб в социальных сетях.
- На Купянском направлении противник вел бесполезные наступательные действия Синьковки.
- На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного, успеха не имел.
- В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут.
- На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться.
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.
- За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БПЛА. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.
Напомним, что ночью Никополь и Запорожье под обстрелами.
А также в Николаеве были взрывы.
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