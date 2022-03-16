За сутки украинские военные уничтожили не менее 10 воздушных целей оккупантов

За сутки украинские военные уничтожили не менее 10 воздушных целей оккупантов

Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов.

За сутки украинские военные уничтожили по меньшей мере 10 воздушных целей оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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”Противовоздушной обороной уничтожены три российских истребителя Су-30см, один истребитель-бомбардировщик Су-34, один самолет неустановленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня”, — говорится в сообщении.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчиталась о еще одном сбитом истребителе-бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлениях соответственно.

"Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения — пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять, были ли поражены цели", — добавили в командовании.

Напомним, министр обороны заявил, что ранее была договоренность не сообщать о конкретных результатах. "Хочу только сказать – положительные новости есть. Первым узнает враг — на фронте от наших военных", — пообещал Алексей Резников.

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